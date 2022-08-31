Galatasaray , Patrick van Aanholt'un sezona istenilen seviyede başlamamış olması üzerine sol bek arayışlarına hız vermiş durumda. PSG'den Layvin Kurzawa'nın ilk aday olduğu belirtilse de alternatif isimler adına çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın listesinde yer alan Jordan Amavi için Marsilya ile anlaşma sağladığı aktarıldı.Marsilya'da Duje Caleta-Car ve Jordan Amavi'nin transfer dönemi bitmeden takımdan ayrılmaları gündemde... İki ismin de Tudor yönetimindeki Marsilya'da forma şansı bulmaları beklenmiyor. Sol bek arayışlarındaki Galatasaray'ın da bu fırsatı değerlendirerek oyuncu için anlaşma sağladığı ifade edilmekte.L'Equipe, Duje Caleta-Car ve Jordan Amavi ile yolların kesin olarak ayrılmak istediğini aktardı. Bu habere yer veren ve Marsilya'ya yakınlığı ile bilinen Le Phoceen'e göre ise Galatasaray, satın alma opsiyonu içeren bir kiralama konusunda Marsilya ile mutabakata vardı. Amavi'nin Fransız ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor ki bu sezonu Galatasaray'da geçirmesi durumunda maaşının bir kısmı da Marsilya tarafından karşılanacak.Amavi transferinde Galatasaray'a rakip olarak ise Olympiacos gösteriliyor. Yunan ekibinin transferi bitirmeye yakın olduğu aktarılsa da Galatasaray'ın da kulüple anlaşma sağlaması gözlerin oyuncuya dönmesine neden oldu.