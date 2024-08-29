Galatasaray'dan İstanbul Başsavcısı'na ziyaret!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve bazı yöneticiler, karaborsa bilet iddiaları sonrası harekete geçti.
Haluk Yürekli'nin haberine göre; Dursun Özbek, bugün İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı bazı yöneticilerle birlikte ziyaret etti.
Özbek 'Ucu kime gidiyorsa bu işi soruşturun, varsa suçlular cezalandırılsın' talebinde bulundu.
Haluk Yürekli'nin haberine göre; Dursun Özbek, bugün İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı bazı yöneticilerle birlikte ziyaret etti.
Özbek 'Ucu kime gidiyorsa bu işi soruşturun, varsa suçlular cezalandırılsın' talebinde bulundu.
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