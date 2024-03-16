Galatasaray'dan iki milli oyuncuya yeni sözleşme

Galatasaray iki yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzalayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan iki milli oyuncuya yeni sözleşme
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16 Mart 2024 00:16
Son güncelleme 16 Mart 2024 00:29
Galatasaray iç transferde iki milli oyuncusuyla yeni sözleşme anlaşmasına vardı.

Halil Yürekli'nin haberine göre Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Abdülkerim Bardakcı ile de yeni sözleşme konusunda son aşamaya geldi.

Galatasaray'ın bu iki oyuncuyla yakın zamanda resmi imzayı açıklaması bekleniyor.

ABDÜLKERİM'İN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun başında 2.8 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, 2 sezonda 69 resmi maça çıkıp bu karşılaşmalarda 9 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlarken bir de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

BARIŞ ALPER'İN PERFORMANSI

2021-2022 sezonun başında Keçiörengücüspor'dan 2.8 milyon euro karşılığında Galatasasray'a imza atan Barış Alper Yılmaz, 3 sezonda 98 resmi maça çıkıp 8 gol, 9 asistlik skor katkısı sağlarken bir Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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