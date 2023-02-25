Galatasaray, bir yandan bu sezon şampiyonluğu isterken diğer taraftan gelecek yılların kadrosunu oluşturmak için çabalıyor.Sarı-kırmızılıların geniş listesindeki isimlerden biri Adam Karabec. Hem 10 numara hem de merkez orta sahada görev yapabilen Çek futbolcu için Sparta Prag ile görüşmeler start aldı.Cimbom, 2 milyon euro ödeyerek bonservisi 2025 yılında bitecek olan 19 yaşındaki futbolcuyu bünyesine katmayı planlıyor. Karabec'in de sarı-kırmızılı kulübün ilgisine sıcak yaklaştığı ve transferi istediği öğrenildi.Galatasaray bu hamleleriyle gelir elde etmeyi de planlıyor. Parlatacağı oyuncuları yüksek rakamlara satmayı hedefliyor.Adam Karabec, Sparta Prag alt yapısından yetişti, A Takım'a kadar yükseldi. 19 yaşındaki oyuncu, U-19, B Takımı ve A Takım'da toplam 120 maça çıktı. 18 defa fileleri havalandırmayı başardı.Galatasaray'ın gündemine gelen genç futbolcu taraftarların bir hayli ilgisini çekti. Bu anlamda futbolcuyla ilgili araştırmalar da sıklık kazandı. Futbolcunun Galatasaray'a transfer durumu büyük merak konusu haline geldi. Bu nedenle Adam Karabec ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.