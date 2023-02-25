Galatasaray'dan geleceğe yatırım hamlesi: Adam Karabec

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları bir yandan hızlıca devam ederken sarı kırmızılı yönetim geleceğe yatırım konusunda da genç isimleri gündeme almaya devame ediyor. Cimbom bu anlamda Slavia Prag'ın 19 yaşındaki on numarası Adam Karabec'i yakın takibe aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'dan geleceğe yatırım hamlesi: Adam Karabec
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25 Şubat 2023 14:12
Galatasaray, bir yandan bu sezon şampiyonluğu isterken diğer taraftan gelecek yılların kadrosunu oluşturmak için çabalıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sarı-kırmızılıların geniş listesindeki isimlerden biri Adam Karabec. Hem 10 numara hem de merkez orta sahada görev yapabilen Çek futbolcu için Sparta Prag ile görüşmeler start aldı.

GALATASARAY'A SICAK

Cimbom, 2 milyon euro ödeyerek bonservisi 2025 yılında bitecek olan 19 yaşındaki futbolcuyu bünyesine katmayı planlıyor. Karabec'in de sarı-kırmızılı kulübün ilgisine sıcak yaklaştığı ve transferi istediği öğrenildi.

GALATASARAY'IN PLANI

Galatasaray bu hamleleriyle gelir elde etmeyi de planlıyor. Parlatacağı oyuncuları yüksek rakamlara satmayı hedefliyor.

18 GOL ATTI, 10 ASİST YAPTI

Adam Karabec, Sparta Prag alt yapısından yetişti, A Takım'a kadar yükseldi. 19 yaşındaki oyuncu, U-19, B Takımı ve A Takım'da toplam 120 maça çıktı. 18 defa fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray'ın gündemine gelen genç futbolcu taraftarların bir hayli ilgisini çekti. Bu anlamda futbolcuyla ilgili araştırmalar da sıklık kazandı. Futbolcunun Galatasaray'a transfer durumu büyük merak konusu haline geldi. Bu nedenle Adam Karabec ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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