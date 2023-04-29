Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark

Lider Galatasaray, bu sezon gol fırsatı yaratma alanında zirveye çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark
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29 Nisan 2023 11:19
Bu sezon gol yollarında etkili olan Galatasaray, Süper Lig'in en fazla skor üreten ikinci takımı konumunda.

67 golle Fenerbahçe'yi (72) takip eden sarı-kırmızılılar, gol fırsatı yaratmada ise rakibine fark attı.

297 kez fırsat üreten Galatasaray, bu alanda açık ara zirveye çıktı. Üretkenlikte Fenerbahçe (257) ve Beşiktaş (218) takip ediyor. 

 
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