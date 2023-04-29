Bu sezon gol yollarında etkili olan Galatasaray, Süper Lig'in en fazla skor üreten ikinci takımı konumunda.67 golle Fenerbahçe'yi (72) takip eden sarı-kırmızılılar, gol fırsatı yaratmada ise rakibine fark attı.297 kez fırsat üreten Galatasaray, bu alanda açık ara zirveye çıktı. Üretkenlikte Fenerbahçe (257) ve Beşiktaş (218) takip ediyor.