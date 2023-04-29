Bu sezon gol yollarında etkili olan Galatasaray, Süper Lig'in en fazla skor üreten ikinci takımı konumunda.
67 golle Fenerbahçe'yi (72) takip eden sarı-kırmızılılar, gol fırsatı yaratmada ise rakibine fark attı.
297 kez fırsat üreten Galatasaray, bu alanda açık ara zirveye çıktı. Üretkenlikte Fenerbahçe (257) ve Beşiktaş (218) takip ediyor.
67 golle Fenerbahçe'yi (72) takip eden sarı-kırmızılılar, gol fırsatı yaratmada ise rakibine fark attı.
297 kez fırsat üreten Galatasaray, bu alanda açık ara zirveye çıktı. Üretkenlikte Fenerbahçe (257) ve Beşiktaş (218) takip ediyor.