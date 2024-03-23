Galatasaray'dan Emin Bayram'a yeni kontrat

Kiralık oynadığı Westerlo'da harika bir sezon geçiren ve Galatasaray'da gelecek sezonun stoper rotasyonuna girmeye hazırlanan Emin Bayram, Sarı-Kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzalayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Emin Bayram'a yeni kontrat
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23 Mart 2024 10:56
Son güncelleme 23 Mart 2024 11:23
Belçika ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Emin Bayram ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Galatasaray'ın sezon başında Westerlo'ya kiralık olarak gönderdiği Emin Bayram, Belçika'nın takımda başarılı bir sezon geçiriyor.

HEM UZATMA HEM ZAM

Sarı kırmızılı kulüpte gelecek sezonun stoper rotasyonuna girmeye hazırlanan Emin, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayacak. Yönetim, 20 yaşındaki stoperin kontratını hem uzatacak hem de ücretine zam yapacak.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç futbolcunun mevcut sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Belçika Ligi'nde 23 maça çıkan Emin Bayram, Westerlo'ya 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.  

 
 

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