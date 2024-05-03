Galatasaray'dan ayrılan Angelino kıymete bindi

Galatasaray'da ilk devre kadroda yer alan ve performansı beğenilmeyip Roma'ya gönderilen İspanyol sol bek Angelino'nun performansı gündem oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan ayrılan Angelino kıymete bindi
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03 Mayıs 2024 13:06
Galatasaray'da ilk devre kadroda yer alan ve performansı beğenilmeyip Roma'ya gönderilen İspanyol sol bek Angelino'nun performansı gündem oldu.

Leipzig'den ise Roma'ya kiralanmıştı. Oyuncu yeni takımının resmen vazgeçilmezi haline geldi. İtalyan ekibinin formasını 23'üncü haftada sırtına geçiren Angelino, şu ana kadar hiç bırakmadı. Futbolcunun Roma'da yakaladığı bu başarılı performans gündem oldu.

27 yaşındaki oyuncu, Roma formasıyla 15 maçta görev yaptı, gol veya asist üretemedi.



 
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