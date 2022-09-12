Galatasaray'dan Arda Turan'a veda!

13 yaşında girdiği altyapımızdan A takıma yükselerek kaptanlık yapan, yuvası Galatasaray ile birçok başarı kazanan, ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden ve A Milli formayla 100 maça çıkan @ArdaTuran'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. pic.twitter.com/kCxWBQ5lVw



— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 12, 2022

Galatasaray ve Avrupa'da önemli başarılar elde eden Arda Turan, futbolu bıraktığını açıkladı.Sarı kırmızılılar, resmi sosyal medya hesabından Arda Turan için veda paylaşımı yaptı.Paylaşımda,denildi.Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve etkileşim aldı.