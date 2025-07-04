Galatasaray Daikin'e ABD'li smaçör: Frantti

Galatasaray Daikin Voleybol Takımı, ABD'li smaçör Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 04 Temmuz 2025 14:54
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Daikin'e ABD'li smaçör: Frantti
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li smaçör Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak VakıfBank'ta forma giyen Frantti, bir Sultanlar Ligi, bir de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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