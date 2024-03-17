Galatasaray Daikin deplasmanda set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Galatasaray Daikin deplasmanda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Daikin deplasmanda set vermeden kazandı
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17 Mart 2024 15:56
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 26. ve lig etabının son hafta maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Salon: Süleyman Evcilmen

Hakemler: Arzu Uzatöz, Turgut Uzunçakmak

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Micaya, Ceren Karagöl, Buket Yılmaz, Samedy (Derya Çayırgan, Guerra, Aybüke Güldenoğlu, Burcu Yönder)

Galatasaray Daikin: Emine Arıcı, Tashiro, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Eggleston, Lazovic (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino, Duygu Düzceler)

Setler: 25-27, 13-25, 16-25

Süre: dakika 74 dakika (31, 20, 23)

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