Galatasaray'da zor karar!

Galatasaray, milli aradan sonra ligde Başakşehir'i mağlup etti.
SANE'NİN PERFORMANSI
Sarı-kırmızılılarda milli ara öncesi performansıyla tartışma yaratan Leroy Sane, aradan fırtına gibi döndü ve 2 kez ağları sarstı. Alman yıldız, bu performansıyla övgü topladı ve artık tamamen ilk 11'e hazır olduğunu gösterdi.
ZOR KARAR
Sane'nin bu performansının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u zor bir karar bekliyor.
BİR İSİM YEDEK KALACAK
Galatasaray, Başakşehir maçının ardından hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Okan Buruk, bu karşılaşmada kanat hattında Sane, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'den ikisine forma verecek bir futbolcu yedek kalacak.
SANE'NİN PERFORMANSI
Sarı-kırmızılılarda milli ara öncesi performansıyla tartışma yaratan Leroy Sane, aradan fırtına gibi döndü ve 2 kez ağları sarstı. Alman yıldız, bu performansıyla övgü topladı ve artık tamamen ilk 11'e hazır olduğunu gösterdi.
ZOR KARAR
Sane'nin bu performansının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u zor bir karar bekliyor.
BİR İSİM YEDEK KALACAK
Galatasaray, Başakşehir maçının ardından hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Okan Buruk, bu karşılaşmada kanat hattında Sane, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'den ikisine forma verecek bir futbolcu yedek kalacak.