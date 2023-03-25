Galatasaray'da Zaniolo ilk 11'e

Formasından uzak kaldığı dönem nedeniyle Galatasaray'a maç eksiğiyle gelen Nicolo Zaniolo, geride kalan süreçte fiziksel açıklarını da kapatmayı başardı.



Hazırlık maçlarında aldığı kısa sürelerde skoru değiştiren, ligde ise Kasımpaşa karşısında attığı golle takımına 3 puanı getiren İtalyan futbolcu, milli aradan sonraki Adana Demirspor sınavıyla beraber ilk 11'deki yerine kavuşmaya hazırlanıyor.



Teknik direktör Okan Buruk'un planı, yüzde 100 hazır hale geldiğinde Zaniolo'dan forvet arkası yerine sağ kanatta yararlanmak.



Mauro Icardi, Dries Mertens, Zaniolo ve Kerem Aktürkoğlu dörtlüsünün bir arada ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.





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