23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
17:00
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
20:00
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
14:30
23 Kasım
Cremonese-Roma
17:00
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
18:45
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
16:30
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
16:30
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
14:15
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
19:15
23 Kasım
Nantes-Lorient
19:15
23 Kasım
Brest-Metz
19:15
23 Kasım
Auxerre-Lyon
17:00
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
20:00
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
14:30
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
17:00
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
20:30
23 Kasım
Real Betis-Girona
18:15
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
16:00
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
19:30
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
17:00
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
19:30
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
17:30
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
19:00
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
16:00
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
13:30
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
13:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray'da Yusuf Demir için veda gelişmesi!

Galatasaray forması giyen Yusuf Demir, Gençlerbirliği maçında tepki çekti. Sarı-kırmızılıların sözleşmesi sezon sonunda bitecek 22 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmesi beklenmiyor.

23 Kasım 2025
Haber: Sporx.com
Galatasaray'da Yusuf Demir için veda gelişmesi!
Galatasaray forması giyen Yusuf Demir, Gençlerbirliği ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil oldu ve devre arasında oyundan çıktı!

Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da Mario Lemina sakatlandı ve 17. dakikada Yusuf Demir oyuna dahil oldu.

İlk yarıda beklentileri karşılayamayan 22 yaşındaki futbolcu, devre arasında oyundan alındı ve yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.


Yusuf Demir, oyunda kaldığı süreçte etkisiz bir görüntü ortaya koydu. Genç futbolcu, etkisiz görüntüsü ile taraftarların tepkisini çekti.

OKAN BURUK NE DEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçının ardından, "Yusuf da kafa olarak oynamaya hazır değildi. Uzun süre oynamamıştı. Devre arasında değiştirmemiz gerekiyordu. Yusuf maça adapte olamadı. İlkay'ın da 45 dakika oynayabileceğini düşündüğüm için devre arasında değişikliği yaptım. Bazen böyle şeyler yaşanabilir. O da bugün süre aldı, oynama şansı yakaladı. Daha iyi değerlendirebilirdi. Uzun süre oynamadığı için hazır değildi ama Kazım gibi hazır olan arkadaşları da vardı." dedi.

AYRILIK BEKLENİYOR

Galatasaray, Yusuf Demir'i 2022 yazında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılıların, sözleşmesi sezon sonunda biten Yusuf Demir ile yola devam etmesi beklenmiyor.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray'da bir türlü beklentilere cevap veremeyen genç futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında toplamda 24 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.