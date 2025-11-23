Galatasaray'da Yusuf Demir için veda gelişmesi!

Galatasaray forması giyen Yusuf Demir, Gençlerbirliği ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil oldu ve devre arasında oyundan çıktı!
Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da Mario Lemina sakatlandı ve 17. dakikada Yusuf Demir oyuna dahil oldu.
İlk yarıda beklentileri karşılayamayan 22 yaşındaki futbolcu, devre arasında oyundan alındı ve yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.
Yusuf Demir, oyunda kaldığı süreçte etkisiz bir görüntü ortaya koydu. Genç futbolcu, etkisiz görüntüsü ile taraftarların tepkisini çekti.
OKAN BURUK NE DEDİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçının ardından, "Yusuf da kafa olarak oynamaya hazır değildi. Uzun süre oynamamıştı. Devre arasında değiştirmemiz gerekiyordu. Yusuf maça adapte olamadı. İlkay'ın da 45 dakika oynayabileceğini düşündüğüm için devre arasında değişikliği yaptım. Bazen böyle şeyler yaşanabilir. O da bugün süre aldı, oynama şansı yakaladı. Daha iyi değerlendirebilirdi. Uzun süre oynamadığı için hazır değildi ama Kazım gibi hazır olan arkadaşları da vardı." dedi.
AYRILIK BEKLENİYOR
Galatasaray, Yusuf Demir'i 2022 yazında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılıların, sözleşmesi sezon sonunda biten Yusuf Demir ile yola devam etmesi beklenmiyor.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'da bir türlü beklentilere cevap veremeyen genç futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında toplamda 24 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
