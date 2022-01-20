Galatasaray'da 'Yönetim istifa' tepkisi

Süper Lig'de Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı ağırladığı karşılaşmada, sarı-kırmızılı taraftarlar, Bural elmas ve yönetimine tepki gösterdi.



Karşılaşmanın 32. dakikasında Olimpiu Morutan yerde kaldı ve Galatasraay penaltı bekledi. Ancak hakem Tugay Kaan Namoğlu pozisyonda bir şey olmadığını belirterek, oyunu devam ettirdi.



Galatasaray taraftarları, penaltı kararı gelmeyince önce hakeme tepki gösterdi. Sonrasında sarı-kırmızılılar, Burak elmas ve ekibini istifaya devat etti.



Tirbündeki Galatasaray taraftarları "Yönetim istifa! Hakemler doğruyor, Burak Elmas susuyor!" şeklinde tezahüratlarda bulundu.



Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde ve maç sırasında zaman zaman Fatih Terim tezahüratları da yaptı.





İLGİLİ VİDEO