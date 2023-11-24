Galatasaray'da yeniden yükseliş planı: 2'de 2

Galatasaray'da Alanyaspor ve Manchestet United maçları ile birlikte yeniden çıkış yakalanması hedefleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yeniden yükseliş planı: 2'de 2
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24 Kasım 2023 11:57
Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, galibiyete kilitlendi.

MANU DA AKILDA

Hatayspor yenilgisinin yaralarını silmek isteyen teknik direktör Okan Buruk'un aklında Manchester United'la oynayacakları kritik karşılaşma da var.

RÜZGARI ARKASINA ALACAK

Şampiyonlar Ligi'nde bir üst turu hedefleyen Buruk, bir yandan Alanyaspor diğer yandan Manchester United maçına çalışıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, iki karşılaşmadan da galibiyet almanın hesaplarını yapıyor. Bu iki maçın kazanılmasıyla Galatasaray'da yeniden rüzgarın arkaya alınması planlanıyor.


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