Galatasaray'da yeniden yükseliş planı: 2'de 2

Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, galibiyete kilitlendi.
MANU DA AKILDA
Hatayspor yenilgisinin yaralarını silmek isteyen teknik direktör Okan Buruk'un aklında Manchester United'la oynayacakları kritik karşılaşma da var.
RÜZGARI ARKASINA ALACAK
Şampiyonlar Ligi'nde bir üst turu hedefleyen Buruk, bir yandan Alanyaspor diğer yandan Manchester United maçına çalışıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, iki karşılaşmadan da galibiyet almanın hesaplarını yapıyor. Bu iki maçın kazanılmasıyla Galatasaray'da yeniden rüzgarın arkaya alınması planlanıyor.
MANU DA AKILDA
Hatayspor yenilgisinin yaralarını silmek isteyen teknik direktör Okan Buruk'un aklında Manchester United'la oynayacakları kritik karşılaşma da var.
RÜZGARI ARKASINA ALACAK
Şampiyonlar Ligi'nde bir üst turu hedefleyen Buruk, bir yandan Alanyaspor diğer yandan Manchester United maçına çalışıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, iki karşılaşmadan da galibiyet almanın hesaplarını yapıyor. Bu iki maçın kazanılmasıyla Galatasaray'da yeniden rüzgarın arkaya alınması planlanıyor.