Galatasaray'da Xhaka için yoğun mesai!

Galatasaray, Bayer Leverkusen'den kadrosuna katmak istediği Granit Xhaka ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Bayer Leverkusen'in takımda tutmak istediği Xhaka ile Suudi Arabistan ekipleri de ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Xhaka için yoğun mesai!
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18 Nisan 2025 20:22
Galatasaray, Bayer Leverkusen'den kadrosuna katmak istediği Granit Xhaka için girişimlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

İLK GÖRÜŞMELER YAPILDI

Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, İsviçreli oyuncu ile temasa geçti.

Galatasaray- Xhaka ile oyuncunun babası ve menajerlerin de dahil olmasıyla transfer için ilk görüşmelerin yapıldığı yazıldı.

SUUDİ ARABİSTAN

Öte yandan Xhaka ile Suudi Arabistan'dan da bazı ekiplerin ilgilendiği belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayer Leverkusen, kulüple sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 32 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istiyor.

Bayer Leverkusen'de bu sezon 45 maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

Bayer Leverkusen ile sözleşmesi devam eden Xhaka'nın güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.

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