Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu belli oldu!

Galatasaray'da özel program dahilinde çalışmalara başlayan Victor Osimhen'in ne zaman sahalara döneceği merak konusuydu. Nijeryalı golcünün Antalyaspor mücadelesi öncesinde durumu belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu belli oldu!
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14 Ekim 2024 09:34
Son güncelleme 14 Ekim 2024 09:41
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçına hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da merak edilen konuların başında da Victor Osimhen'in durumu geliyor.

OSIMHEN GERİ DÖNDÜ

Yaz transfer döneminde takıma katılan Victor Osimhen, Sarı-Kırmızılı forma altında sezona bomba gibi bir giriş yapmıştı. Kısa sürede kalitesini gösteren Nijeryalı, sonrasında ise bir sakatlık geçirdi. Yaşadığı kas sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan yıldız forvet, iyileşti. Kasımpaşa maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası Rigas Skola ve Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Victor Osimhen sakatlığını atlattı. Bireysel antrenmanlara başlayan Victor Osimhen, kendisine hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

ANTALYA'DA RİSKE EDİLMEYECEK!

Bu doğrultuda 25 yaşındaki oyuncunun, riske etmemek adına Antalyaspor karşılaşmasında da forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un asıl hedefi ise Victor Osimehn'i, 28 Ekim'de Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesine yetiştirmek. Böylece Nijeryalı'nın tamamen iyileşmesi beklenecek ve yaşanabilecek olası bir sakatlık için risk alınmayacak. 

 

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