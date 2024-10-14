Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu belli oldu!

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçına hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da merak edilen konuların başında da Victor Osimhen'in durumu geliyor.
OSIMHEN GERİ DÖNDÜ
Yaz transfer döneminde takıma katılan Victor Osimhen, Sarı-Kırmızılı forma altında sezona bomba gibi bir giriş yapmıştı. Kısa sürede kalitesini gösteren Nijeryalı, sonrasında ise bir sakatlık geçirdi. Yaşadığı kas sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan yıldız forvet, iyileşti. Kasımpaşa maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası Rigas Skola ve Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Victor Osimhen sakatlığını atlattı. Bireysel antrenmanlara başlayan Victor Osimhen, kendisine hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.
ANTALYA'DA RİSKE EDİLMEYECEK!
Bu doğrultuda 25 yaşındaki oyuncunun, riske etmemek adına Antalyaspor karşılaşmasında da forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un asıl hedefi ise Victor Osimehn'i, 28 Ekim'de Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesine yetiştirmek. Böylece Nijeryalı'nın tamamen iyileşmesi beklenecek ve yaşanabilecek olası bir sakatlık için risk alınmayacak.
OSIMHEN GERİ DÖNDÜ
Yaz transfer döneminde takıma katılan Victor Osimhen, Sarı-Kırmızılı forma altında sezona bomba gibi bir giriş yapmıştı. Kısa sürede kalitesini gösteren Nijeryalı, sonrasında ise bir sakatlık geçirdi. Yaşadığı kas sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan yıldız forvet, iyileşti. Kasımpaşa maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası Rigas Skola ve Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Victor Osimhen sakatlığını atlattı. Bireysel antrenmanlara başlayan Victor Osimhen, kendisine hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.
ANTALYA'DA RİSKE EDİLMEYECEK!
Bu doğrultuda 25 yaşındaki oyuncunun, riske etmemek adına Antalyaspor karşılaşmasında da forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un asıl hedefi ise Victor Osimehn'i, 28 Ekim'de Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesine yetiştirmek. Böylece Nijeryalı'nın tamamen iyileşmesi beklenecek ve yaşanabilecek olası bir sakatlık için risk alınmayacak.