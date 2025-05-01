Galatasaray'da veda kararı: Carlos Cuesta

Galatasaray, devre arasında Genk'ten kadrosuna kattığı Carlos Cuesta ile yaz transfer döneminde yollarını ayırmak istiyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da veda kararı: Carlos Cuesta
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01 Mayıs 2025 11:04
Galatasaray'da devre arası transfer döneminin sonlarında kadroya katılan Carlos Cuesta gelecek planları arasında yer almıyor.

Kasımpaşa maçı performansıyla hedef haline gelen Kolombiyalı ekstra çalışmalar yapıyor ve özgüvenini tazelemek istiyor.

Galatasaray ise hem yabancı kontenjanında yer açmak için hem de oyuncunun performansından memnun kalmadığı için Cuesta'yı yazın göndermeyi düşünüyor.

Galatasaray, Carlos Cuesta için devre arası transfer döneminde Genk'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 26 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusu, transferinin ardından Galatasaray'da 7 maçta süre buldu.

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