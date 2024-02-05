Galatasaray'da transfer rötar yaptı!

Galatasaray Teknik Direk törü Okan Buruk 29 Ocak'ta oynanan Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı ifadeler kullanmış, "Hızlı bir şekilde, cuma gününe (2 Şubat) kadar bir sağ bek, bir de sol bek transferi yapmamız gerekiyor. Bu da bizi birçok mevkide rahatlatacak" demişti.
Transfer konusunda yöneticilere açık bir mesajdı bu. Sarı-kırmızılılar, 2 Şubat 19.39'da önce Cedric Bakambu'nun yerine alınan forvet Carlos Vinicius'u, 19.50'de ise Sacha Boey'in yerine gelen Serge Aurier'i resmen duyurdu.
AURIER RÖTAR YAPTI
Okan Buruk'un planlarının aksine Samsunspor deplasmanını kaçıran Aurier aslında bir süre daha takıma katılamayacak.
Fildişi Sahilleri, ev sahibi oldukları Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bu, takımın kaptanı olan yıldız sağ bekin en iyi ihtimalle 10 Şubat'taki üçüncülük maçında da oynayacağı anlamına geliyor.
Final maçı ise 11 Şubat'ta. Aurier'in iki-üç gün de izin yapacağını hesaba katarsak Fildişilinin oynayabileceği ilk maç 15 Şubat'taki Sparta Prag sınavı ki bu da takımı tanımadan forma giymesi riskini taşıyor.
SOL ARAYIŞLARI SÜRÜYOR
Sol bek arayışları da halen devam ediyor. İşin sonunda Okan Buruk halen acil şekilde 'bek' bekliyor. Bandırma ve Başakşehir maçlarında yine devşirme formülü uygulanacak.
Transfer konusunda yöneticilere açık bir mesajdı bu. Sarı-kırmızılılar, 2 Şubat 19.39'da önce Cedric Bakambu'nun yerine alınan forvet Carlos Vinicius'u, 19.50'de ise Sacha Boey'in yerine gelen Serge Aurier'i resmen duyurdu.
AURIER RÖTAR YAPTI
Okan Buruk'un planlarının aksine Samsunspor deplasmanını kaçıran Aurier aslında bir süre daha takıma katılamayacak.
Fildişi Sahilleri, ev sahibi oldukları Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bu, takımın kaptanı olan yıldız sağ bekin en iyi ihtimalle 10 Şubat'taki üçüncülük maçında da oynayacağı anlamına geliyor.
Final maçı ise 11 Şubat'ta. Aurier'in iki-üç gün de izin yapacağını hesaba katarsak Fildişilinin oynayabileceği ilk maç 15 Şubat'taki Sparta Prag sınavı ki bu da takımı tanımadan forma giymesi riskini taşıyor.
SOL ARAYIŞLARI SÜRÜYOR
Sol bek arayışları da halen devam ediyor. İşin sonunda Okan Buruk halen acil şekilde 'bek' bekliyor. Bandırma ve Başakşehir maçlarında yine devşirme formülü uygulanacak.