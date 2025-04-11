Galatasaray'da Trabzonspor maçına kadar plan!

Süper Lig'de sırasıyla Samsunspor, Bodrumspor, Eyüpspor ve Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, 4'te 4 yapmaya konsantre oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan kaybetme kredisini ligin son haftalarına bırakmak isteyen Galatasaray cephesi, bir ay sonra oynanacak Trabzon deplasmanına firesiz gitmenin hesaplarını yapıyor.
Teknik direktör Okan Buruk, kupada Fenerbahçe'yi 2-1 yenen takımdan memnun kaldı ve tek forvetli sistemi Samsun'da değiştirmeyecek.
Türkiye Kupası'nda kalede Günay Güvenç'e görev veren Okan Buruk, Süper Lig'de yeniden rotasını kaptan Fernando Muslera'ya çevirip formasını iade edecek.
Puan kaybetme kredisini ligin son haftalarına bırakmak isteyen Galatasaray cephesi, bir ay sonra oynanacak Trabzon deplasmanına firesiz gitmenin hesaplarını yapıyor.
Teknik direktör Okan Buruk, kupada Fenerbahçe'yi 2-1 yenen takımdan memnun kaldı ve tek forvetli sistemi Samsun'da değiştirmeyecek.
Türkiye Kupası'nda kalede Günay Güvenç'e görev veren Okan Buruk, Süper Lig'de yeniden rotasını kaptan Fernando Muslera'ya çevirip formasını iade edecek.