Galatasaray'da Trabzonspor maçına kadar plan!

Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına kadar 12 puan toplamak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Trabzonspor maçına kadar plan!
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11 Nisan 2025 13:03
Süper Lig'de sırasıyla Samsunspor, Bodrumspor, Eyüpspor ve Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, 4'te 4 yapmaya konsantre oldu.

Puan kaybetme kredisini ligin son haftalarına bırakmak isteyen Galatasaray cephesi, bir ay sonra oynanacak Trabzon deplasmanına firesiz gitmenin hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Okan Buruk, kupada Fenerbahçe'yi 2-1 yenen takımdan memnun kaldı ve tek forvetli sistemi Samsun'da değiştirmeyecek.

Türkiye Kupası'nda kalede Günay Güvenç'e görev veren Okan Buruk, Süper Lig'de yeniden rotasını kaptan Fernando Muslera'ya çevirip formasını iade edecek. 

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