Galatasaray'da Süper Kupa planı!

Galatasaray, Süper Kupa'yı şampiyonluğu garantiledikten sonra kaldırmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Süper Kupa planı!
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30 Nisan 2024 09:20
Galatasaray, Süper Kupa'yı Sivasspor maçında kaldırmayacak. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğu garantiledikten sonra iki kupayla gövde gösterisi yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkıp, ilk dakikasında gol yedikten sonra sahadan çekilmesiyle Galatasaray'ın 3-0 hükmen galip ilan edildiği Süper Kupa'nın kutlaması Sivasspor maçında yapılmayacak. Kupa'nın kutlaması daha sonraki günlere ertelendi.

Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk yarışı devam ederken yapılacak bir kutlama organizasyonuyla takımın motivasyonunu dağıtmak istemiyor. Galatasaray'ın şu anki planı, iki kupayı birlikte kaldırıp gövde gösterisi yapmak üzerine kurulu.

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