Galatasaray'da Süper Kupa planı!

Galatasaray, Süper Kupa'yı Sivasspor maçında kaldırmayacak. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğu garantiledikten sonra iki kupayla gövde gösterisi yapmayı planlıyor.
Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkıp, ilk dakikasında gol yedikten sonra sahadan çekilmesiyle Galatasaray'ın 3-0 hükmen galip ilan edildiği Süper Kupa'nın kutlaması Sivasspor maçında yapılmayacak. Kupa'nın kutlaması daha sonraki günlere ertelendi.
Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk yarışı devam ederken yapılacak bir kutlama organizasyonuyla takımın motivasyonunu dağıtmak istemiyor. Galatasaray'ın şu anki planı, iki kupayı birlikte kaldırıp gövde gösterisi yapmak üzerine kurulu.
Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkıp, ilk dakikasında gol yedikten sonra sahadan çekilmesiyle Galatasaray'ın 3-0 hükmen galip ilan edildiği Süper Kupa'nın kutlaması Sivasspor maçında yapılmayacak. Kupa'nın kutlaması daha sonraki günlere ertelendi.
Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk yarışı devam ederken yapılacak bir kutlama organizasyonuyla takımın motivasyonunu dağıtmak istemiyor. Galatasaray'ın şu anki planı, iki kupayı birlikte kaldırıp gövde gösterisi yapmak üzerine kurulu.