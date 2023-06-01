Galatasaray'da şölen hazırlığı!

Galatasaray, 2011-12 sezonunun ardından bir kez daha ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın muhteşem şölenine taraftarların ilgisi inanılmaz boyutta. 500 bine yakın bilet talebi geldi. GS Store'lar ise adeta para basıyor. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da şölen hazırlığı!
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01 Haziran 2023 12:14
Ankaragücü galibiyeti sonrası gelen şampiyonluk, gecenin ilerleyen saatlerine kadar Türkiye'nin dört bir yanında doyasıya kutlandı.

Galatasaraylı futbolcular, taraftarlarıyla Metin Oktay Tesisleri'nde buluşarak coşkuyu birlikte yaşadı. Ancak önceki gece yaşananlar adeta bir provaydı. Asıl şölen pazar günü Aslantepe'de... Galatasaray için bu şampiyonluğu özel kılan konuların başında, kupayı ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde kaldıracak olması var. Cim Bom bunu daha önce 2011-12 sezonundaki Süper Final'in ardından Kadıköy'de yapmıştı. Bu kez Fenerbahçe, Aslan'ın önceden hazırlanan şampiyonluk şölenine tanıklık etmek zorunda kalacak.

Stat dışında kutlama

Bu tarihi günü yerinde yaşamak isteyen taraftarlardan 500 bine yakın bilet talebi geldi. Pazar günü Nef Stadı'na giremeyecek on binlerce Sarı-Kırmızılı'nın stat dışında coşkuya ortak olması için hazırlık yapıldığı da kaydedildi. Diğer yandan GS Store'lar da adeta para basıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarda başta formalar olmak üzere lisanslı ürünlere yoğun bir talep var.

Hologram şov

Yönetim, pazar günkü kutlamalarda sürprize hazırlanıyor. Statta hologramla aslan gezdirilmesi için hazırlıklara başlandı. Arjantin ekibi Estudiantes'in yaptığına benzer ancak çok daha iyi bir gösteri düzenleneceği öğrenildi.

Yeni sezon formaları

Galatasaray Yönetimi'nin isteğiyle Nike, yeni sezonun formalarının pazar gününden önce satışa sunulması için yoğun şekilde çalışıyor. Ürünlerin derbiden önce raflardaki yerini alacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da yeni sezon formalarının satışa sunulmasını ve şampiyonluk kutlamalarına bunları giyerek gitmeyi sabırsızlıkla bekliyor. 

 
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