Galatasaray'da sol bek transferi kaçınılmaz!

Sakatlıklar sebebiyle Kazımcan ve Emre Taşdemir'den yararlanamayan, Van Aanholt'u da uzun süre önce gözden çıkaran Galatasaray, istikrar arayışında.Savunmanın solunda düzenli oynayabilecek bir oyuncu arayışında olan Sarı-Kırmızılılar, bu bölgeye yapılacak takviyeyi gündemin ilk maddeleri arasına ekledi.Galatasaray Yönetimi'nin A planı, sol beke yerli bir oyuncu transfer ederek Okan Buruk'un elini rahatlatmak. Ancak transfer listesinde birçok yabancı sol bekin de olduğu öğrenildi.Roma forması giyen sol bek Matias Vina'nın Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ve oyuncunun sarı kırmızılı kulüp tarafından takip edildiği belirtildi.Galatasaray'ın ayrıca gündemindeki bir diğer isim ise Omar Campos... Sarı kırmızılılar, Meksikalı 20 yaşındaki sol bek Omar Campos'u transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Santos Laguna forması giyen yıldız oyuncu için kulübü kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı.Galatasaray ise 10 milyon Euro'yu çok bulduğunu ve genç yıldız için 4 milyon Euro verebileceğini iletti. Sonrasında Meksika temsilcisi rakamı 7 milyon Euro'ya kadar düşürdü. İki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor.