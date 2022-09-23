Yaz transfer dönemi kapanmış olsa da Galatasaray 'da Patrick van Aanholt'un yerine bir sol bek takviyesi için çalışmalar sürüyor. Milan'dan Fode Ballo-Toure için yeniden devreye girebileceği belirtilen Galatasaray'ın hedefinde yer alan isimlerden biri de Roma'dan Matias Vina...



Transfer dönemi kapanırken görüşüldü



İtalyan basını, yaz transfer döneminin son bölümünde sol bek takviyesi için görüşmeler yapan Galatasaray'ın Roma ile de Matias Vina konusunda temaslarda bulunduğu belirtti. Galatasaray, oyuncunun transferi adına son ana kadar görüşmelerini sürdürse de teklifin yeterli olmaması nedeniyle anlaşma gerçekleşemedi.



Ocak ayında yeni görüşme



İtalyan sitesi, Galatasaray'ın Vina için Ocak ayında temaslarını sürdürebileceğini ifade ediyor. Van Aanholt'un performansından memnun olunmaması da Galatasaray'ı devre arasında bir sol bek takviyesi yapmaya itebilir.



Muslera ve Torreira'nın milli takımdan arkadaşı



Eski Galatasaraylı Felipe Melo ile Palmeiras'ta birlikte forma giymiş olan Matias Vina, Uruguay Milli Takımı'ndan da Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile arkadaş. 24 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar 24 kez Uruguay A Milli Takımı forması giydi.



William Bianda sürprizi



Sarı-Kırmızılılar, Roma ile Vina konusunda görüşmeler yürütürken potansiyeli olan genç bri stoper transferi planıyla da William Bianda ismi gündeme geldi. Galatasaray'ın Matthias Ross hamlesi öncesinde Roma'dan Bianda ile ilgilendiği belirtildi.



Antalyaspor da istedi



Roma'nın 22 yaşındaki Fransız stoperi William Bianda'nın transferi için Galatasaray'ın yanı sıra Antalyaspor'un da temaslarda bulunduğu aktarıldı.



Roma elden çıkarmak istiyor



Roma'nın Ağustos 2021'de 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Palmeiras'tan kadrosuna kattığı Vina'yı elinden çıkarmak istediği belirtilmekte. Bu sezon toplam 46 dakika forma giyebilen sol bekin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.



2018'de 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Lens'tan transfer edilen William Bianda'nın ise sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.





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