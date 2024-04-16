Galatasaray'da Serge Aurier sınıfta kaldı

Galatasaray'da sakatlık sebebiyle ilk kez forma giyebilen Serge Aurier, beklentilerin altında kaldı.
Sarı-Kırmızılılar'ın ara transfer döneminde Nottingham Forest'tan transfer ettiği Serge Aurier, uzun sakatlık dönemi ve sonrasında tam olarak hazır olmaması nedeniyle oynayamamıştı.
Fildişi Sahilli sağ bek, Alanyaspor karşılaşmasında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Ancak 31 yaşındaki futbolcu, performansıyla sınıfı geçemedi.
Topu sürekli geri oynayan ve bölgesinde etkisiz kalan tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.
Sarı-Kırmızılılar'ın ara transfer döneminde Nottingham Forest'tan transfer ettiği Serge Aurier, uzun sakatlık dönemi ve sonrasında tam olarak hazır olmaması nedeniyle oynayamamıştı.
Fildişi Sahilli sağ bek, Alanyaspor karşılaşmasında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Ancak 31 yaşındaki futbolcu, performansıyla sınıfı geçemedi.
Topu sürekli geri oynayan ve bölgesinde etkisiz kalan tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.