Galatasaray'da Serge Aurier sınıfta kaldı

Galatasaray'da ilk kez forma giyen Serge Aurier, sınıfı geçemedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Serge Aurier sınıfta kaldı
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16 Nisan 2024 11:05
Galatasaray'da sakatlık sebebiyle ilk kez forma giyebilen Serge Aurier, beklentilerin altında kaldı.

Sarı-Kırmızılılar'ın ara transfer döneminde Nottingham Forest'tan transfer ettiği Serge Aurier, uzun sakatlık dönemi ve sonrasında tam olarak hazır olmaması nedeniyle oynayamamıştı.

Fildişi Sahilli sağ bek, Alanyaspor karşılaşmasında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Ancak 31 yaşındaki futbolcu, performansıyla sınıfı geçemedi.

Topu sürekli geri oynayan ve bölgesinde etkisiz kalan tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.  

 
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