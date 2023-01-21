Galatasaray'da Seferovic'e farklı formül

Birçok transfer teklifi alan Haris Seferovic, sezon sonuna kadarki alacaklarını talep ettiği için Galatasaray cephesi süreci farklı bir formülle çözmeye çalışıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Seferovic'e farklı formül
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21 Ocak 2023 15:43
Haris Seferovic
Haris Seferovic
Galatasaray
Galatasaray'da gözden çıkarılan isimlerin başında gelen Haris Seferovic, kulübün tanıdığı süre zarfında başka bir takımla anlaşma sağlayamadı.

Birçok transfer teklifi alan İsviçreli santrfor, sezon sonuna kadarki alacaklarını talep ettiği için Galatasaray cephesi süreci farklı bir formülle çözmeye çalışıyor.

Bonservisi elinde bulunduran Benfica ise şu an için fesih görüşmelerine dahil olmayı reddediyor. 

 
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