Galatasaray'da gözden çıkarılan isimlerin başında gelen Haris Seferovic, kulübün tanıdığı süre zarfında başka bir takımla anlaşma sağlayamadı.Birçok transfer teklifi alan İsviçreli santrfor, sezon sonuna kadarki alacaklarını talep ettiği için Galatasaray cephesi süreci farklı bir formülle çözmeye çalışıyor.Bonservisi elinde bulunduran Benfica ise şu an için fesih görüşmelerine dahil olmayı reddediyor.