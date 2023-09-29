Galatasaray'da savunmaya Sanchez ayarı

Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Davinson Sanchez, Başakşehir maçının ardından MKE Ankaragücü karşılaşmasında da ilk 11'de yer alacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da savunmaya Sanchez ayarı
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29 Eylül 2023 11:00
Son güncelleme 29 Eylül 2023 11:02
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, bu karşılaşmada savunmada Davinson Sanchez'e forma verecek. Kolombiyalı stoper, Başakşehir maçında başarılı performansıyla dikkat çekmişti.

Sanchez'e savunmanın göbeğinde Victor Nelsson eşlik edecek. Başakşehir maçında Kazımcan'ın sakatlığı sonrası sol beke geçen ve etkili oyunuyla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı da yine sol bekte forma giyecek.

Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı dışındaki yerli oyuncuları Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu olacak.





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