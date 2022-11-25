Galatasaray'da bu sezon sürpriz bir çıkış yaparak oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Fransa'da liste başı..
DEVRE ARASINDA KAPIYI ÇALACAKLAR
Fransız takımların, genç yıldızın performansını yakından takip ettiği ve devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırladıkları bildirildi.
EN AZ 10 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılı ekibin, yeniden Fransa'ya dönmek istediği öğrenilen Boey'i 10 milyon euro'dan aşağıya bırakmayı düşünmediği ifade ediliyor.
DEVRE ARASINDA KAPIYI ÇALACAKLAR
Fransız takımların, genç yıldızın performansını yakından takip ettiği ve devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırladıkları bildirildi.
EN AZ 10 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılı ekibin, yeniden Fransa'ya dönmek istediği öğrenilen Boey'i 10 milyon euro'dan aşağıya bırakmayı düşünmediği ifade ediliyor.