Galatasaray'da Sacha Boey kararı

Galatasaray, Fransa'dan talipleri olan Sacha Boey'i 10 milyon eurodan aşağıya bırakmayı düşünmüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Sacha Boey kararı
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25 Kasım 2022 11:19
Sacha Boey
Sacha Boey
Galatasaray
Galatasaray'da bu sezon sürpriz bir çıkış yaparak oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Fransa'da liste başı..

DEVRE ARASINDA KAPIYI ÇALACAKLAR

Fransız takımların, genç yıldızın performansını yakından takip ettiği ve devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırladıkları bildirildi.

EN AZ 10 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı ekibin, yeniden Fransa'ya dönmek istediği öğrenilen Boey'i 10 milyon euro'dan aşağıya bırakmayı düşünmediği ifade ediliyor. 

 

 

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