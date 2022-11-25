Galatasaray'da bu sezon sürpriz bir çıkış yaparak oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Fransa'da liste başı..Fransız takımların, genç yıldızın performansını yakından takip ettiği ve devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırladıkları bildirildi.Sarı-kırmızılı ekibin, yeniden Fransa'ya dönmek istediği öğrenilen Boey'i 10 milyon euro'dan aşağıya bırakmayı düşünmediği ifade ediliyor.