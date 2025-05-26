Galatasaray'da Osimhen'e 'Bizimle Kal' çağrısı

Galatasaraylı taraftarların sosyal medyadan başlattığı "Bizimle Kal Osimhen" çağrısı devam ediyor.
Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, bu çağrıyı şampiyonluk kutlamalarına da taşıdı.
Osimhen, şampiyonluk kutlamalarında 'Yarim yarim'i şarkısıyla sahneye çıktı. Taraftarların ardından futbolcular da Nijeryalı yıldız için, "Bizimle Kal Osimhen" dedi.
Bu anların ardından mikrofon uzatılan Okan Buruk da, "Stay with us Osimhen. (Bizimle Kal Osimhen)" sözlerini sarf etti.
VICTOR OSIMHEN'DEN AÇIKLAMA
Victor Osimhen, daha sonra taraftarların ve takım arkadaşlarının, "Kal" yönündeki çağrısıyla ilgili olarak, "Benim için konuşmak gerçekten çok zor. Ben burada şu anda Galatasaray oyuncuyusum. Kariyerimden ve oynadığım oyundan keyif alıyorum. Neler olacağını göreceğiz." dedi.
Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, bu çağrıyı şampiyonluk kutlamalarına da taşıdı.
Osimhen, şampiyonluk kutlamalarında 'Yarim yarim'i şarkısıyla sahneye çıktı. Taraftarların ardından futbolcular da Nijeryalı yıldız için, "Bizimle Kal Osimhen" dedi.
Bu anların ardından mikrofon uzatılan Okan Buruk da, "Stay with us Osimhen. (Bizimle Kal Osimhen)" sözlerini sarf etti.
VICTOR OSIMHEN'DEN AÇIKLAMA
Victor Osimhen, daha sonra taraftarların ve takım arkadaşlarının, "Kal" yönündeki çağrısıyla ilgili olarak, "Benim için konuşmak gerçekten çok zor. Ben burada şu anda Galatasaray oyuncuyusum. Kariyerimden ve oynadığım oyundan keyif alıyorum. Neler olacağını göreceğiz." dedi.
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