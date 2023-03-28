Galatasaray sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncularda ilk hamleyi Milot Rashica için yapacak. Sarı kırmızılılar performansı, karakteri ve takıma olan aidiyet duygusu ile teknik direktör Okan Buruk'un ve yönetimin takdirini kazanan Kosovalı oyuncunun takımda kalmasını istiyor. Yönetim sezonun tamamlanmasıyla birlikte ilk olarak Mauro Icardi değil Rashica'nın bonservisini almak için hamle yapacak. Rashica da kariyerini Galatasaray'da sürdürmek isterken Norwich City ile görüşmeler başlayacak.Kosovalı oyuncunun bonservisini almakta kararlı olan Galatasaray, İngiltere'de Championship'te mücadele eden Norwich'e 7 milyon Euro'luk teklif sunacak. Futbolcunun da tercihini Galatasaray'dan yana kullanması nedeniyle iki kulübün el sıkışması bekleniyor. İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı kırmızılı forma ile ligde 17, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 20 maça çıkarken 4 gol, 4 asistlik katkı sağlamayı başardı.Aynı zamanda Adana Demirspor maçının da planlarını oluşturan Teknik Direktör Okan Buruk, ilk 11 ile alakalı çıkarımlara da imza atarken bu kritik maçta Milot Rashica'ya önemli görev düşüyor. Karabağ ile oynanan maçta Zaniolo'yu hazır bulmayan Okan Buruk'un, İtalyan yıldızı yine hamle oyuncusu olarak kullanması bekleniyor. Okan Buruk'un, Adana Demirspor maçı ile sahalara dönecek olan Mertens'e forvet arkasında, kanatlarda ise bu kez Rashica ile Kerem Aktürkoğlu'na şans vereceği öğrenildi.