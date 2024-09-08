Galatasaray'da OLAY gelişme: Erden Timur

Bana iki ismin birden aynı yönetimde olması mantıksız geldi. Ayrıca bunun için erken seçim kararı alınması lazım. Ama bir gerçek var Dursun Özbek ve yönetiminin uzun ömürlü olduğunu hiç sanmıyorum." sözlerini sarf etti.

Galatasaray 'da yönetim kurulunun değişeceği ve Erden Timur ile Abdurrahim Albayrak'ın yönetime girebileceği öne sürüldü.Halil Özet'in Milliyet'te kaleme aldığı yazıda şu ifadeler kullanıldı;Konu hakkında kendi görüşlerini de ifade eden Özer,