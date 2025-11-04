Galatasaray'da Okan Buruk, Yunus'un yokluğunda ona güveniyor

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor karşısında sakatlanan Yunus Akgün, Ajax deplasmanında forma giyemeyecek.

Genç yıldızın daha önce ameliyat olduğu sol dizinde ağrılar hissettiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk, Yunus'un yokluğunda kadroda mecburi değişikliğe gidecek.

10 NUMARA GABRIEL SARA

Buruk, Sara'yı 10 numara pozisyonuna kaydırarak yaratıcı gücü korumayı planlıyor. Orta sahada Lemina ve Torreira ikilisiyle dengeyi sağlamayı hedefleyen deneyimli teknik adam, hücum hattında ise Sane, Osimhen ve Barış üçlüsünü bozmayacak.

İLKAY GÜNDOĞAN DA YOK

Yunus'un yanı sıra sakatlığı süren İlkay da Ajax ve Kocaelispor maçlarında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu zorlu süreçte hem Avrupa'da hem de ligde rotasyon gücüyle ayakta kalmaya çalışacak.