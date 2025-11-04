03 Kasım
Galatasaray'da Okan Buruk, Yunus'un yokluğunda ona güveniyor

Yunus Akgün'ün yokluğunda Sara 10 numaraya geçerken, Okan Buruk orta sahayı Lemina ve Torreira ikilisiyle güçlendirecek.

calendar 04 Kasım 2025 09:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Okan Buruk, Yunus'un yokluğunda ona güveniyor
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor karşısında sakatlanan Yunus Akgün, Ajax deplasmanında forma giyemeyecek.
 
Genç yıldızın daha önce ameliyat olduğu sol dizinde ağrılar hissettiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk, Yunus'un yokluğunda kadroda mecburi değişikliğe gidecek.
 
10 NUMARA GABRIEL SARA
 
Buruk, Sara'yı 10 numara pozisyonuna kaydırarak yaratıcı gücü korumayı planlıyor. Orta sahada Lemina ve Torreira ikilisiyle dengeyi sağlamayı hedefleyen deneyimli teknik adam, hücum hattında ise Sane, Osimhen ve Barış üçlüsünü bozmayacak.
 
İLKAY GÜNDOĞAN DA YOK
 
Yunus'un yanı sıra sakatlığı süren İlkay da Ajax ve Kocaelispor maçlarında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu zorlu süreçte hem Avrupa'da hem de ligde rotasyon gücüyle ayakta kalmaya çalışacak.
