Galatasaray'da Okan Buruk'tan rotasyon kararı!

Beşiktaş'la oynanan Süper Kupa finalinde farklı mağlubiyet alan ve kötü bir futbol ortaya koyan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de değişikliğe gidecek.
Süper Lig'de açılışı önümüzdeki cuma günü Hatayspor'la sahasında yapacak Aslan'da stoperde Victor Nelsson'un yerine Davinson Sanchez'in oynayacağı öğrenildi.
ZIYECH Mİ, KEREM Mİ?
Orta sahanın göbeğinde Lucas Torreira'nın partnerinin bu kez Berkan Kutlu değil, Kerem Demirbay olacağı tahmin ediliyor. Barış Alper Yılmaz'ı kesin olarak oynatacak olan tecrübeli teknik adamın, henüz kanatlarda Hakim Ziyech'i mi yoksa Kerem Aktürkoğlu'nu mu yedeğe çekeceğine karar vermediği bilgisine ulaşıldı.
Süper Lig'de açılışı önümüzdeki cuma günü Hatayspor'la sahasında yapacak Aslan'da stoperde Victor Nelsson'un yerine Davinson Sanchez'in oynayacağı öğrenildi.
ZIYECH Mİ, KEREM Mİ?
Orta sahanın göbeğinde Lucas Torreira'nın partnerinin bu kez Berkan Kutlu değil, Kerem Demirbay olacağı tahmin ediliyor. Barış Alper Yılmaz'ı kesin olarak oynatacak olan tecrübeli teknik adamın, henüz kanatlarda Hakim Ziyech'i mi yoksa Kerem Aktürkoğlu'nu mu yedeğe çekeceğine karar vermediği bilgisine ulaşıldı.