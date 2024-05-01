Galatasaray'da Okan Buruk'a %100 zam!

Bir yandan 24. şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, diğer yandan gelecek planlamasını yapıyor.
Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'la sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılarda gözler Okan Buruk'a çevrilmişti.
25 Mayıs'ta yapılacak seçimi bekleyen Dursun Özbek ve ekibi, tecrübeli hocayla el sıkıştı. Seçimin ardından ilk iş olarak Buruk'un yeni sözleşmesi devreye girecek.
İLK YIL 17 MİLYON TL KAZANDI
Başarılı teknik adamın yeni sözleşmesindeki kazancı da merak konusu oldu. Buruk 2023'te imza attığı Galatasaray'da ilk sezon 17 milyon TL kazanmıştı.
Ardından şampiyonluk sonrası revize edildiği öğrenilen kontratındaki kazancı 30 milyon TL'yi bulan 50 yaşındaki hoca, yeni kontratında gelirini ikiye katlayacak.
Üst üste ikinci şampiyonluğuna ilerleyen Buruk'un yıllığı 60 milyon TL'den iki senelik anlaşmayı imzalaması bekleniyor.
ÖZBEK'LE UYUMLU ÇALIŞIYOR
Okan Buruk'la son derece iyi bir iki yıl geçiren Başkan Özbek, yeni görev süresinde de tecrübeli hocayla devam etmeyi çok istiyor. Özbek, gelecek yıl gidecek ve gelmesi muhtemel isimleri Buruk'la ortak hareket ederek belirliyor.
Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'la sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılarda gözler Okan Buruk'a çevrilmişti.
25 Mayıs'ta yapılacak seçimi bekleyen Dursun Özbek ve ekibi, tecrübeli hocayla el sıkıştı. Seçimin ardından ilk iş olarak Buruk'un yeni sözleşmesi devreye girecek.
İLK YIL 17 MİLYON TL KAZANDI
Başarılı teknik adamın yeni sözleşmesindeki kazancı da merak konusu oldu. Buruk 2023'te imza attığı Galatasaray'da ilk sezon 17 milyon TL kazanmıştı.
Ardından şampiyonluk sonrası revize edildiği öğrenilen kontratındaki kazancı 30 milyon TL'yi bulan 50 yaşındaki hoca, yeni kontratında gelirini ikiye katlayacak.
Üst üste ikinci şampiyonluğuna ilerleyen Buruk'un yıllığı 60 milyon TL'den iki senelik anlaşmayı imzalaması bekleniyor.
ÖZBEK'LE UYUMLU ÇALIŞIYOR
Okan Buruk'la son derece iyi bir iki yıl geçiren Başkan Özbek, yeni görev süresinde de tecrübeli hocayla devam etmeyi çok istiyor. Özbek, gelecek yıl gidecek ve gelmesi muhtemel isimleri Buruk'la ortak hareket ederek belirliyor.