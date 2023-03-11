Galatasaray'da Nelsson cezalı duruma düştü

Galatasaray'a Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'dan kötü bir haber geldi. Ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'da Nelsson cezalı duruma düştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2023 20:51
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu Victor Nelsson, 75. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Victor Nelsson, Galatasaray'ın Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta görev yapamayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery