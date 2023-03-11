Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray'a kötü bir haber geldi.
Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu Victor Nelsson, 75. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Victor Nelsson, Galatasaray'ın Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta görev yapamayacak.
Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu Victor Nelsson, 75. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Victor Nelsson, Galatasaray'ın Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta görev yapamayacak.
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