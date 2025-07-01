Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine son gelen isim Meksika ekibi Cruz Azul'da forma giyen Kolombiyalı eldiven Kevin Mier olmuştu.
MONDRAGON GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ
Takvim'in haberine göre, Meksika ekibinde gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken 25 yaşındaki kaleci için Sarı-Kırmızılı takımın eski kalecilerinden Faryd Mondragon'un vatandaşıyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve Galatasaray'a transferi olması konusunda tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.
PERFORMANSI
Cruz Azul ile 4 yıl daha kontratı bulunan Mier'in 7 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Mier bu sezon forma giydiği 48 maçta 21 kez kalesini gole kapatmayı başardı.
MONDRAGON GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ
Takvim'in haberine göre, Meksika ekibinde gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken 25 yaşındaki kaleci için Sarı-Kırmızılı takımın eski kalecilerinden Faryd Mondragon'un vatandaşıyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve Galatasaray'a transferi olması konusunda tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.
PERFORMANSI
Cruz Azul ile 4 yıl daha kontratı bulunan Mier'in 7 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Mier bu sezon forma giydiği 48 maçta 21 kez kalesini gole kapatmayı başardı.