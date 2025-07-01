30 Haziran
Inter-Fluminense
0-2
01 Temmuz
M.City-Al Hilal
3-4UZS
30 Haziran
Brann-Sandefjord
1-0
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
30 Haziran
Djurgaarden-IFK Norrkoeping
1-1
30 Haziran
Mjaellby-Malmö FF
1-1

Galatasaray'da Mondragon transfer için devrede!

Galatasaray'ın Kolombiyalı eski file bekçisi Mondragon'un vatandaşı Kevin Mier'e Galatasaray'a transfer olması konusunda tavsiyede bulunduğu öğrenildi.

calendar 01 Temmuz 2025 09:07
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Mondragon transfer için devrede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine son gelen isim Meksika ekibi Cruz Azul'da forma giyen Kolombiyalı eldiven Kevin Mier olmuştu.

MONDRAGON GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Takvim'in haberine göre, Meksika ekibinde gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken 25 yaşındaki kaleci için Sarı-Kırmızılı takımın eski kalecilerinden Faryd Mondragon'un vatandaşıyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve Galatasaray'a transferi olması konusunda tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.

PERFORMANSI

Cruz Azul ile 4 yıl daha kontratı bulunan Mier'in 7 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Mier bu sezon forma giydiği 48 maçta 21 kez kalesini gole kapatmayı başardı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.