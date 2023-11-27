Galatasaray'da Mauro Icardi'nin durumu belli oldu!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Son günlerde Real Madrid ile ismi geçen Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin durumu belli oldu. Arjantinli oyuncunun avukatı Elio Pio'dan açıklama geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin durumu belli oldu!
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27 Kasım 2023 12:47
Adı Real Madrid ile anılan Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi için avukatı Elio Pio'dan açıklama geldi.

Madrid ekibinin üst düzey yöneticileri, İcardi için Galatasaray'a resmi bir tekliflerinin olmayacağını aktardı. Sezonun ikinci yarısı için yaptıkları planlanamada, 30 yaşındaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alamayacak olmasının bu kararda belirleyici olduğu bildirildi.

TİMUR İLE KONUŞACAK

Avukat Pino, bugün istanbul'a gelerek, Galatasaraylı yöneticilerle görüşmelere başlayacak ve son durumu aktaracak. Erden Timur ile konuşacak olan Pino, çarşamba gecesi de Galatasaray ile Manchester United arasında oynanacak karşılaşmayı tribünden takip edecek.



İNANILMAZ PERFORMANS

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sezona kaldığı yerden devam ediyor. Geçen sezonda kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Icardi, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 20 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu maçlarda 15 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, bunun yanında da takım arkadaşlarına 3 kez gol pası verdi. 

 
 

 

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