Galatasaray'da lige iki haftalık ara!

Milli ara dönüşü Adana Demirspor ile karşılaşacan ve maçı 2-0 kazanan Galatasaray yine ara veriyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da lige iki haftalık ara!
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02 Nisan 2023 13:17
Milli ara dönüşünde Adana Demirspor ile karşılaşan Galatasaray, lige yeniden ara verecek.

Sarı kırmızılı takım fikstür gereğince önümüzdeki haftayı bay geçecek.

Cimbom yaklaşık 2 hafta ara sonrasında ise 14 Nisan'da Kayserispor ile evinde karşılaşacak.

Galatasaray bu süre içerisinde 5 Nisan'da Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'le kozlarını paylaşacak.

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