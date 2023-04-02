Galatasaray'da lige iki haftalık ara!

Milli ara dönüşünde Adana Demirspor ile karşılaşan Galatasaray, lige yeniden ara verecek.
Sarı kırmızılı takım fikstür gereğince önümüzdeki haftayı bay geçecek.
Cimbom yaklaşık 2 hafta ara sonrasında ise 14 Nisan'da Kayserispor ile evinde karşılaşacak.
Galatasaray bu süre içerisinde 5 Nisan'da Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'le kozlarını paylaşacak.
Sarı kırmızılı takım fikstür gereğince önümüzdeki haftayı bay geçecek.
Cimbom yaklaşık 2 hafta ara sonrasında ise 14 Nisan'da Kayserispor ile evinde karşılaşacak.
Galatasaray bu süre içerisinde 5 Nisan'da Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'le kozlarını paylaşacak.
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