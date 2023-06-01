Galatasaray'da kiralıklara şans doğdu!

Galatasaray'da Mustafa Muhammed ve Olimpiu Morutan geri dönüyor.
Sezon başında İtalya Serie B takımı Pisa'ya kiralık verilen Morutan'ın satın alma opsiyonu kullanılmadı.
İyi bir sezon geçiren Rumen yıldız, Galatasaray'da tekrar denenecek ve iyi bir teklif gelmezse kadroda tutulacak.
GOMIS'İN YERİNE MOHAMED
Cim Bom'un yeni sezondaki ikinci santrforu son anda bir aksilik çıkmazsa Mostafa Mohamed olacak. Okan Buruk, 25 yaşındaki Mısırlı yıldızı kadroda düşünüyor.
Duruma göre bir de yerli golcü alınma ihtimali oldukça yüksek. Birinci santrfor için de tek hedef Icardi olacak.
Sezon başında İtalya Serie B takımı Pisa'ya kiralık verilen Morutan'ın satın alma opsiyonu kullanılmadı.
İyi bir sezon geçiren Rumen yıldız, Galatasaray'da tekrar denenecek ve iyi bir teklif gelmezse kadroda tutulacak.
GOMIS'İN YERİNE MOHAMED
Cim Bom'un yeni sezondaki ikinci santrforu son anda bir aksilik çıkmazsa Mostafa Mohamed olacak. Okan Buruk, 25 yaşındaki Mısırlı yıldızı kadroda düşünüyor.
Duruma göre bir de yerli golcü alınma ihtimali oldukça yüksek. Birinci santrfor için de tek hedef Icardi olacak.