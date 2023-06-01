Galatasaray'da kiralıklara şans doğdu!

Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mustafa Muhammed ve Pisa'ya yollanan Olimpiu Morutan geri dönüyor. Okan Buruk, iki oyuncuyu yeni sezon öncesi deneyecek. İşte detaylar..

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kiralıklara şans doğdu!
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01 Haziran 2023 11:59
Son güncelleme 01 Haziran 2023 12:03
Galatasaray'da Mustafa Muhammed ve Olimpiu Morutan geri dönüyor.

Sezon başında İtalya Serie B takımı Pisa'ya kiralık verilen Morutan'ın satın alma opsiyonu kullanılmadı.

İyi bir sezon geçiren Rumen yıldız, Galatasaray'da tekrar denenecek ve iyi bir teklif gelmezse kadroda tutulacak.

GOMIS'İN YERİNE MOHAMED

Cim Bom'un yeni sezondaki ikinci santrforu son anda bir aksilik çıkmazsa Mostafa Mohamed olacak. Okan Buruk, 25 yaşındaki Mısırlı yıldızı kadroda düşünüyor.

Duruma göre bir de yerli golcü alınma ihtimali oldukça yüksek. Birinci santrfor için de tek hedef Icardi olacak. 

 
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