Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yer aranıyor

Galatasaray'da takımın yıldız oyuncularından Kerem Aktürkoğlu'nun hangi pozisyonda oynayacağı merak konusu oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yer aranıyor
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28 Kasım 2023 10:02
Alanyaspor maçında rotasyona giden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United karşısında da değişikliklere gidecek.

YER ARANIYOR

Abdülkerim Bardakcı ve Angelino'nun ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor. Ayrıca Sanchez'in yerine de Nelsson forma giyecek. Alanya maçına yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu'na ise kadroda yer aranıyor.

KARAR VERECEK

Alanyaspor maçına 2 gol, 1 asistle damgasını vuran Mertens'in ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Zaha'nın yeri de garanti... Sol kanat içinse Kerem ve Ziyech arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor. Okan Buruk; Mertens, Kerem ve Ziyech'e göre farklı varyasyonlar denerken son taktik çalışmada kararını verecek.



 
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