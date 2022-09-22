Milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, takımın son transferlerinden Juan Mata'yla özel olarak ilgileniyor. Diğer transferlere göre daha fazla idman eksiği bulunan deneyimli oyuncu için özel bir çalışma programı uygulayan Buruk'un, İspanyol 10 numarayı Milli arada göreve tamamen hazırlamayı planladığı kaydedildi.



Manchester United'daki macerasını tamamlaması sonrasında sadece bireysel idmanlarla yeni sezona hazırlanan 34 yaşındaki futbolcunun, eksiklerini kapatıp forma yarışına kısa sürede dahil olması bekleniyor.



ÖZEL İDMANLARLA AÇIĞI KAPATMAK İSTİYOR



Juan Mata, özel idmanlarla açığını kapatıp takım arkadaşlarının seviyesine gelmeyi amaçlıyor.



ICARDI İÇİN DE YOĞUN MESAİ



Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un, Icardi'ye de Adana Demirspor maçında ilk 11'de görevlendirmek için yoğun mesai uygulattığı kaydedildi.











