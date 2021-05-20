Galatasaray'da ilk transfer: Alpaslan Öztürk!

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılılar, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, TT Stadı'na geçtikten sonra 3 yıllık sözleşmenin altına imzasını attı.



ALPASLAN ÖZTÜRK NE KADAR KAZANACAK?



Galatasaray'ın 27 yaşındaki stopere ilk yıl için 5,5 milyon TL, ikinci yıl için 6,5 milyon TL ve 3. yıl için 7,5 milyon TL vereceği kaydedildi.



2021-22: 5.5 milyon TL

2022-23: 6.5 milyon TL

2023-24: 7.5 milyon TL



ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?



Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Alpaslan, Belçika'nın Antwerpen şehrinde doğdu. Alt yapı eğitimini burada alan, performansıyla Standard Liege'e kadar yükselen Alpaslan, ardından Kasımpaşa'ya kiralanarak Türkiye kapısını araladı. Sonrasında Eskişehir'de de kiralık olarak görev yapan Alpaslan Öztürk, sözleşmesi bitince Elazığ'ın yolunu tuttu. Asıl çıkışı ise 2018 yılında geldiği Göztepe'de yaşadı.



Alpaslan Öztürk bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıkarken 3 gol attı. Göztepe kariyerinde 76 maçta 13 golle oynadı.



