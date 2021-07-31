Galatasaray'da ilk tercih Tanganga

Galatasaray'da PSV maçlarında şansını kötü kullanan Luyindama yerine yabancı stoper aranmaya başladı. Gelecek vadeden, sağ ayaklı ve hava toplarında etkili savunmacıları gündemine alan Aslan'ın listesinde ilk sırada Japhet Tanganga var.



Tottenham'da rotasyon oyuncusu olan 22 yaşındaki savunmacıyı kiralamayı düşünen yönetim, İngiliz ekibine satın alma opsiyonu içeren teklifini yapmaya hazırlanıyor. Geçen sezon sakatlık problemi yaşayan Tanganga'nın sağlık durumu da araştırılıyor.



Hızlı ve bire bir savunması güçlü olan Tanganga'nın Marcao'yu tamamlayacağına inanan sarı-kırmızılılar, bu transferi St. Johnstone ile oynanacak Avrupa Ligi maçına kadar bitirmeye çalışacak.



Performansı yeterli görülmeyen Luyindama ise iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak.



