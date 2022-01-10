Galatasaray'da ikinci Mustafa Kapı vakası!

Galatasaray, sözleşme görüşmelerinde genç futbolcusu Bartuğ Elmaz'ı ikna edemedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ikinci Mustafa Kapı vakası!
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10 Ocak 2022 12:05
Galatasaray'ın bir yıldız adayı daha elinden uçuyor! İki sene önce profesyonel sözleşme imzalatamadığı Mustafa Kapı'nın Lille'e gidişine engel olamayan sarı-kırmızılı kulüp, altyapısından yetişen ve 6 aydır görüştüğü Bartuğ Elmaz'ı da ikna edemedi.

MARSILYA İLE ANLAŞMA ÜZERE

Şubat 2003 doğumlu Bartuğ, 6 numara pozisyonunda oynuyor ve geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor. 18 yaşındaki oyuncunun Fransız kulübü Marsilya ile anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı.

Bartuğ'un menajeri Mirsad Türkcan, genç oyuncusuna uzun süredir Avrupa'da kulüp arıyordu.


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