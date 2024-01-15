Galatasaray'da hedef Daichi Kamada!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da gözler Daichi Kamada transferine çevrildi. İtalya'da mutsuz olan Japon yıldız için Lazio ile temaslar başladı. Hem 8 hem de 10 numara oynayabilen Kamada'nın da kiralık gelmeye sıcak olduğu belirlendi.

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Galatasaray'da hedef Daichi Kamada!
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15 Ocak 2024 12:53
Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, 10 numaraya takviye yapmak için atağa kalktı.

Cimbom'un, set oyununu geliştirecek ve cepheden şutlarda etkili bir isim olan Daichi Kamada için İtalyan ekibi Lazio ile temas kurduğu öğrenildi.

AYRILMAYA ARTIK SICAK

İtalya'dan haberlere göre; Frankfurt ile Avrupa Ligi'ni kazandıklarındaki formundan uzak olan 27 yaşındaki Japon futbolcunun, Çizme'den devre arasında ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Kamada'nın kiralanmasına Okan Buruk'un da onay verdiği belirlendi.

127 GOLE KATKI YAPTI

Şu ana kadar 319 maça çıkan Kamada, 73 gol attı ve 54 asist yaptı. Kamada'nın güncel değeri ise 20 milyon Euro.  

 

 

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