Daha önce kiralık olarak Galatasaray forması giyen, A Milli Takım'a kadar yükselen, diğer Türk devlerinin de transfer gündemine gelen Halil Dervişoğlu, büyük bir düşüş yaşıyor.Kiralık gittiği Championship takımı Burnley'de sadece 60 dakika şans bulabilen 22 yaşındaki forvetle, Galatasaray'ın bir kez daha ilgilendiği ileri sürülmüştü. Ancak kulüp yetkilileri, gurbetçi oyuncuyla ilgili hiçbir girişimin olmadığını dile getirdi.Burnley'de 6 karşılaşmada forma giyen Halil Dervişoğlu 1 gollük katkı verdi.