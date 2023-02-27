Galatasaray'da gündem yeniden Inaki Pena

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, eski oyuncusu Inaki Pena'yı yeniden gündemine aldı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gündem yeniden Inaki Pena
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27 Şubat 2023 10:41
Tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'ya alternatif yaratmak isteyen Galatasaray'da listeye tanıdık bir isim girdi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Sarı-Kırmızılı formayı giyen Inaki Pena için sezon sonunda girişimlerin başlayabileceği iddia edildi. Muslera için bir yedek kaleci almak isteyen sarı-kırmızılıların, 23 yaşındaki file bekçisini listenin ilk sırasına yazdığı öğrenildi. İspanyol ekibi Barcelona'nın formasını giyen genç eldivenin sözleşmesi ise sezon sonunda sona erecek.

Pena'nın, Katalan ekibi ile sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı öğrenilirken, gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.


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