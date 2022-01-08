Galatasaray'da gol yükü Halil'de

Mustafa Muhammed ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda, Galatasaray'da gözler Halil Dervişoğlu'na çevrildi.



GALATASARAY İÇİN KRİTİK



Giresunspor karşısında ileri uçta görev alacak olan 22 yaşındaki forvet, takımın gol yükünü üstlenecek. Ligin ilk devresini sadece 2 golle kapatan genç oyuncunun, tam da forvet krizinin derinden yaşadığı bir dönemde ortaya koyacağı performans, Galatasaray açısından çok kritik.



Fatih Terim ve ekibi, hafta boyunca atak ve sonuçlandırma çalışmaları üzerinde durdu. Halil'in etkinliğini artırabilmek için Babel'in de ilk 11'de görev alması ve yardımcı forvet rolünde oynaması bekleniyor.





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