Galatasaray'da gol yükü Halil'de

Galatasaray'da Mbaye Diagne ve Mustafa Muhammed'in yokluğunda en uçta Halil Dervişoğlu görev yapacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gol yükü Halil'de
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08 Ocak 2022 12:00
Mustafa Muhammed ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda, Galatasaray'da gözler Halil Dervişoğlu'na çevrildi.

GALATASARAY İÇİN KRİTİK

Giresunspor karşısında ileri uçta görev alacak olan 22 yaşındaki forvet, takımın gol yükünü üstlenecek. Ligin ilk devresini sadece 2 golle kapatan genç oyuncunun, tam da forvet krizinin derinden yaşadığı bir dönemde ortaya koyacağı performans, Galatasaray açısından çok kritik.

Fatih Terim ve ekibi, hafta boyunca atak ve sonuçlandırma çalışmaları üzerinde durdu. Halil'in etkinliğini artırabilmek için Babel'in de ilk 11'de görev alması ve yardımcı forvet rolünde oynaması bekleniyor.


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