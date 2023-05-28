Galatasaray'da gidecek ilk isim belli oldu

Sezon başında Aalborg'dan 1.75 milyon euro'ya transfer edilen ve ağır bir sakatlık geçiren Mathias Ross, bu yıl beklentileri karşılayamadı.
Sakatlığını atlatmasına rağmen kadroya giremeyen Danimarkalı stoperin gelecek sezon Süper Lig ekiplerinden birine kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.
LİGDE SÜRE BULAMADI
Yaşadığı ağır sakatlıktan dolayı uzun süre oynayamayan sakatlık dönüşünde de istediği formu yakalayamayan 22 yaşındaki Danimarkalı stoper bu sezon Galatasaray formasıyla Türkiye kupasında sadece 2 maç oynarken ligde ise süre bulamadı.
Ross, Sarı-Kırmızılıların, Ofspor'u 7-0 yendiği karşılaşmada bir de gol kaydetti.
Sakatlığını atlatmasına rağmen kadroya giremeyen Danimarkalı stoperin gelecek sezon Süper Lig ekiplerinden birine kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.
LİGDE SÜRE BULAMADI
Yaşadığı ağır sakatlıktan dolayı uzun süre oynayamayan sakatlık dönüşünde de istediği formu yakalayamayan 22 yaşındaki Danimarkalı stoper bu sezon Galatasaray formasıyla Türkiye kupasında sadece 2 maç oynarken ligde ise süre bulamadı.
Ross, Sarı-Kırmızılıların, Ofspor'u 7-0 yendiği karşılaşmada bir de gol kaydetti.