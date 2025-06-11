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10 Haziran
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Romanya-Güney Kıbrıs
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10 Haziran
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8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
2-0
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
2-0
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
1-1
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
1-0
11 Haziran
Peru-Ekvador
0-0
11 Haziran
Meksika-Türkiye
1-0

Galatasaray'da fesih kararı: Mathias Ross

Galatasaray, takıma geri dönecek Mathias Ross'un sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

calendar 11 Haziran 2025 09:00
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da fesih kararı: Mathias Ross
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Galatasaray'da kiradan dönecek futbolcularından biri olan Mathias Ross kesin olarak kadroda düşünülmüyor.

Sezonu Sparta Prag'da kiralık geçiren ve 1 yıl sözleşmesi kalan Danimarkalı stoperin bu kez fesih yoluyla takımdan gönderilmesi bekleniyor.

Sparta Prag'ta bu sezon 17 maçta süre bulan Ross, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, 24 yaşındaki savunma oyuncusunu 2022 yazında Aaborg'tan kadrosuna katmıştı. Ross, Galatasaray'da süre bulduğu 2 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.


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