Galatasaray'da fesih kararı: Mathias Ross

Galatasaray'da kiradan dönecek futbolcularından biri olan Mathias Ross kesin olarak kadroda düşünülmüyor.
Sezonu Sparta Prag'da kiralık geçiren ve 1 yıl sözleşmesi kalan Danimarkalı stoperin bu kez fesih yoluyla takımdan gönderilmesi bekleniyor.
Sparta Prag'ta bu sezon 17 maçta süre bulan Ross, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray, 24 yaşındaki savunma oyuncusunu 2022 yazında Aaborg'tan kadrosuna katmıştı. Ross, Galatasaray'da süre bulduğu 2 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
Sezonu Sparta Prag'da kiralık geçiren ve 1 yıl sözleşmesi kalan Danimarkalı stoperin bu kez fesih yoluyla takımdan gönderilmesi bekleniyor.
Sparta Prag'ta bu sezon 17 maçta süre bulan Ross, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray, 24 yaşındaki savunma oyuncusunu 2022 yazında Aaborg'tan kadrosuna katmıştı. Ross, Galatasaray'da süre bulduğu 2 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
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